Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно

В 2026 года Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД или BTC) порядка 2 млн тонн нефти, хотя на 2025 год предусмотрен транзит в размере 1,74-1,75 млн тонн. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Казахстана.

«Казахстанская нефть в смеси с «Azeri BTC Blend» стоит дороже, чем в смеси с российской, которая экспортируется через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) по территории России. В текущем году тестируется наращивание транзита казахстанской нефти через БТД, и к 2028 году возможно увеличение объема до 2,2 млн тонн в год», — отметили в ведомстве.

Темпы роста объемов транспортировки будут зависеть от реакции рынка на смесь BTC Blend, в которой будет больше казахстанской нефти, содержащей в своем составе меркаптан (в азербайджанской нефти его нет) и серу (в азербайджанской нефти гораздо меньше серы, чем в казахстанской).