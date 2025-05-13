Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно

В 2026 года Казахстан планирует транспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД или BTC) порядка 2 млн тонн нефти, хотя на 2025 год предусмотрен транзит в размере 1,74-1,75 млн тонн. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Казахстана.
«Казахстанская нефть в смеси с «Azeri BTC Blend» стоит дороже, чем в смеси с российской, которая экспортируется через «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) по территории России. В текущем году тестируется наращивание транзита казахстанской нефти через БТД, и к 2028 году возможно увеличение объема до 2,2 млн тонн в год», — отметили в ведомстве.
Темпы роста объемов транспортировки будут зависеть от реакции рынка на смесь BTC Blend, в которой будет больше казахстанской нефти, содержащей в своем составе меркаптан (в азербайджанской нефти его нет) и серу (в азербайджанской нефти гораздо меньше серы, чем в казахстанской).
В январе-марте 2025 года через БТД прошло около 320 тысяч тонн казахстанской нефти. В целом, в результате транзита через Баку, включая транспортировку по железной дороге до черноморских портов Грузии, на мировой рынок через территорию Азербайджана ушло в первом квартале 410,2 тысячи тонн казахстанской нефти против 382,6 тысячи тонн за тот же период 2024 года.
«Рост был достигнут за счет нефти с «Dunga Operating» и «ЖаикМунай»», — сообщили haqqin.az в Минэнерго.
По информации казахстанского источника, Азербайджан может обеспечить транзит казахстанской нефти сверх 2,0-2,2 млн тонн в год только при условии серьезного сокращения экспорта самой азербайджанской нефти «Azeri Light», которая продается на мировом рынке с премией к эталонному сорту Brent.
«В этом случае во главу угла будет поставлен вопрос получения дохода от транзита нефти с любым содержанием примесей. Однако, когда наступит такой момент по использованию БТД, пока не ясно, и ситуация может проясниться после 2028 года», — отметил источник.
В настоящее время БТД используется на 60% под азербайджанскую нефть. Кроме казахстанской нефти, через БТД прокачивается и туркменская нефть.
В 2024 году Казахстан добыл 86,7 млн тонн нефти, из них экспортировал около 70%, в основном, по КТК.