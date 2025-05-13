В Баку проходит «Форум почтовых лидеров»

Первый день «Форума почтовых лидеров» с участием представителей стран Европы и СНГ посвящен темам: «Будущее электронной коммерции в почтовой индустрии», «Продвижение инноваций в трансграничной электронной коммерции» и «Будущее почты и посылок в технологической экосистеме».

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель генерального директора Международного бюро Всемирного почтового союза Марьян Освальд, выразил благодарность Азербайджану за великолепную организацию мероприятия и высоко оценил деятельность «Азерпочт». «В последние годы «Азерпочт» была награждена несколькими сертификатами. Без государственной поддержки активная деятельность почты невозможна, поскольку письменная почта практически не используется. В то же время для операторов открылись большие возможности в сфере электронной коммерции. Но это не только доставка, она также становится деятельностью в сфере экспорта, которая приносит дополнительную ценность валовому внутреннему продукту страны», - заявил Марьян Освальд.

Выступая на мероприятии, исполняющий обязанности председателя правления ООО «Азерпочт» Иси Мустафаев сообщил, что в форуме принимают участие около 180 представителей из более чем 30 стран: «Участники форума - руководители почтовых организаций Европы и стран СНГ, ведущие представители служб электронной коммерции и академических кругов. Баку во второй раз принимает региональное мероприятие в почтовой сфере. Цель «Азерпочт» оказать поддержку этому мероприятию, внести вклад в развитие почтового и электронного секторов, а также в расширение сотрудничества для укрепления позиций национального почтового оператора на международной арене».