USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа
Новость дня
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа

ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители

Отдел экономики
18:53 464

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в опубликованном 49-страничном докладе по экономическим перспективам стран, охваченных деятельностью ЕБРР, прогнозирует замедление темпов роста ВВП Азербайджана, «крайне чувствительного к колебаниям цен на нефть и газ в контексте возросшей неопределенности торговой политики и ослабления внешнего спроса».

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов ЕБРР, торговля по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, «может создать возможности для транспортного и логистического секторов Азербайджана, а усилия по установлению мира на Южном Кавказе могут открыть новые торговые пути и инвестиционные потоки».

По оценкам ЕБРР, экономика Азербайджана в 2025 году может вырасти на 3 процента и на 2,5 процента в 2026 году.

«В первом квартале 2025 года темпы роста реального ВВП Азербайджана замедлились до 0,3% в годовом выражении (годом ранее было 4%), что связано с сокращением добычи нефти и газа. При этом есть устойчивый рост ненефтяного сектора», — отметили эксперты ЕБРР.

ЕБРР констатирует, что в марте 2025 года инфляция в Азербайджане ускорилась до 5,9% из-за подорожания продуктов питания и услуг.

«В условиях быстрого роста кредитования Центробанк Азербайджана с марта 2025 года применяет контрцикличный буфер капитала в размере 0,5%», — отмечено в материалах ЕБРР.

В ЕБРР отметили, что потенциального прямого эффекта от введенных США тарифов на экономику Азербайджана почти не наблюдается, но есть некоторое влияние на экспорт алюминия, хотя его объемы невелики.

Отметим, что по прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в 2025 году может составить 3,7%, а в 2026 году — 3,2%.

Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары!
Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары! актуальный комментарий
16:54 1487
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 33
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 395
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1235
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 465
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 490
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 506
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3331
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5752
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 3005
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4521

ЭТО ВАЖНО

Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары!
Что нужно Трампу? Не Израиль, а деньги и шоу под фанфары! актуальный комментарий
16:54 1487
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа
В Египте задерживают студентов из Центральной Азии и Кавказа видео
19:41 33
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
19:22 395
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая
18:56 1235
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители
18:53 465
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
Транзит казахстанской нефти через Баку растет медленно, но верно
18:47 490
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
Imagro демонстрирует технику всемирно известных брендов на выставке Caspian Agro 2025
18:24 506
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 3331
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку
Флаг СССР, георгиевские ленты и песня «День Победы» в Имишли: власти проводят проверку видео
15:50 5752
В Азербайджане новый военный прокурор
В Азербайджане новый военный прокурор новость дополнена
17:09 3005
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой
В Баку продолжают расправляться с исторической архитектурой Под бульдозер пошло и творение польского архитектора
11:58 4521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться