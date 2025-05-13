ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в опубликованном 49-страничном докладе по экономическим перспективам стран, охваченных деятельностью ЕБРР, прогнозирует замедление темпов роста ВВП Азербайджана, «крайне чувствительного к колебаниям цен на нефть и газ в контексте возросшей неопределенности торговой политики и ослабления внешнего спроса».

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов ЕБРР, торговля по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, «может создать возможности для транспортного и логистического секторов Азербайджана, а усилия по установлению мира на Южном Кавказе могут открыть новые торговые пути и инвестиционные потоки».

По оценкам ЕБРР, экономика Азербайджана в 2025 году может вырасти на 3 процента и на 2,5 процента в 2026 году.