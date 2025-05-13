ЕБРР: экономика Азербайджана чувствительна к колебаниям цен на энергоносители

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в опубликованном 49-страничном докладе по экономическим перспективам стран, охваченных деятельностью ЕБРР, прогнозирует замедление темпов роста ВВП Азербайджана, «крайне чувствительного к колебаниям цен на нефть и газ в контексте возросшей неопределенности торговой политики и ослабления внешнего спроса».
Вместе с тем, в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов ЕБРР, торговля по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, «может создать возможности для транспортного и логистического секторов Азербайджана, а усилия по установлению мира на Южном Кавказе могут открыть новые торговые пути и инвестиционные потоки».
По оценкам ЕБРР, экономика Азербайджана в 2025 году может вырасти на 3 процента и на 2,5 процента в 2026 году.
«В первом квартале 2025 года темпы роста реального ВВП Азербайджана замедлились до 0,3% в годовом выражении (годом ранее было 4%), что связано с сокращением добычи нефти и газа. При этом есть устойчивый рост ненефтяного сектора», — отметили эксперты ЕБРР.
ЕБРР констатирует, что в марте 2025 года инфляция в Азербайджане ускорилась до 5,9% из-за подорожания продуктов питания и услуг.
«В условиях быстрого роста кредитования Центробанк Азербайджана с марта 2025 года применяет контрцикличный буфер капитала в размере 0,5%», — отмечено в материалах ЕБРР.
В ЕБРР отметили, что потенциального прямого эффекта от введенных США тарифов на экономику Азербайджана почти не наблюдается, но есть некоторое влияние на экспорт алюминия, хотя его объемы невелики.
Отметим, что по прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в 2025 году может составить 3,7%, а в 2026 году — 3,2%.