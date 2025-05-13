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США обсуждают с Европой отправку войск в Украину

18:59 614

Соединенные Штаты обсуждают с рядом стран возможность размещения их военного контингента на территории Украины в рамках миротворческой миссии.

Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, передаёт Clash Report.

По его словам, приоритетом США остается «всеобъемлющее прекращение огня». Уже после этого, по мнению Келлога, стороны должны обсудить дальнейшие вопросы — от статуса отдельных территорий и Запорожской АЭС до возвращения депортированных украинских детей и перспектив членства Украины в НАТО.

«Мы говорим о так называемых "силах устойчивости" (resilience force). Речь идет о военных подразделениях Великобритании, Франции, Германии, а теперь и Польши, которые могут быть размещены западнее Днепра — за пределами досягаемости российских ударных систем», — пояснил он.

При этом, по словам Келлога, на востоке Украины — восточнее Днепра — может быть размещен международный миротворческий контингент при участии третьей страны, который будет выполнять функцию контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Идея «Коалиции решительных» относительно размещения иностранного военного контингента в Украине возникла на фоне неопределенности с дальнейшей поддержкой со стороны США и стремления ряда европейских стран предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности. Инициаторами выступили Великобритания и Франция.

По состоянию на апрель 2025 года, как минимум шесть стран — Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония и ещё одно государство, не раскрывающее своего участия — выразили готовность направить войска в случае введения перемирия.

Инициатива пока остаётся на стадии обсуждения. Однако в начале мая президент Украины Владимир Зеленский озвучил два возможных сценария размещения иностранного военного присутствия на украинской территории.

На минувших выходных президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что «Коалиция решительных» продолжает ежедневную работу с партнёрами над формированием предложения по отправке военного контингента в Украину.

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