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Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа
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Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа

Зеленский рассказал о просьбе Китая на 9 мая

18:56 1239

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами рассказал, что Киев получил сигналы с просьбой из Китая и других стран, чтобы не наносить удары по российским регионам, куда приехали иностранные лидеры на 9 мая.

«Китай просил Украину, чтобы с 8 по 10 мая была безопасность в Москве и не было ударов по параду победы», — сказал Зеленский. По словам президента, Украина сдержала обещания, подтверждающие отсутствие атак на Москву, где глава Кремля Владимир Путин проводил парад перед иностранными лидерами двух десятков стран, в том числе руководителем КНР Си Цзиньпином.

«Украина еще раз своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает», — подытожил Зеленский.

Накануне 9 мая украинский лидер сообщал, что Россия может совершить провокацию во время парада, чтобы свалить инцидент на Киев.

«К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи – Россия и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего», - сказал тогда Зеленский.

3 мая Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ.

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