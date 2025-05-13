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Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа
Новость дня
Анкара предвкушает встречу Зеленского, Путина и Трампа

Трамп встретится с президентом Сирии

19:22 397

Президент США Дональд Трамп в среду проведет встречу с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Bloomberg представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и станут первым прямым контактом между США и Сирией после прихода аш-Шараа к власти.

Новый сирийский лидер рассчитывает добиться ослабления американских санкций в обмен на инвестиционные предложения, включая возможное строительство Trump Tower в Дамаске.

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