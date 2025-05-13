В Египте облава на студентов из Центральной Азии и Кавказа

Как сообщает Podrobno.uz, большинство из них - граждане стран Центральной Азии и Кавказа. Несмотря на то, что у студентов имеются все необходимые документы, включая визы, официальную регистрацию и студенческие удостоверения, их задерживают без предъявления обвинений.

Очевидцы сообщают, что сотрудники правоохранительных органов врываются в жилые помещения, изымают телефоны, ноутбуки и другие личные вещи. После задержания студентов увозят в неизвестном направлении, при этом доступ к ним ограничен, а установить с ними связь невозможно.

Официальные причины происходящего пока не названы. Представители диаспор и студенческих сообществ рекомендуют проявлять бдительность, воздерживаться от выхода на улицу без необходимости и при первых признаках опасности обращаться за помощью в дипломатические представительства.