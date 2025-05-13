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Русские приедут и будут ждать украинцев
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Русские приедут и будут ждать украинцев

«Путин в Стамбул не поедет»

комментирует Федор Крашенинников
Записал: Ага Гасымлы, собкор
19:40 4688

Президент России Владимир Путин не собирается ехать в Стамбул и никакого согласия на переговоры с Украиной 15 мая не давал, а лишь предложил возобновить переговоры, проходившие на турецкой площадке и прерванные в 2022 году.

Об этом в комментариях для редакции haqqin.az заявил известный российский политолог, публицист и общественный деятель Федор Крашенинников.

«Предложение России продолжить переговоры — это не согласие на что-то, кроме самих переговоров», — пояснил эксперт, по словам которого в Стамбул прибудет не президент Путин, а представитель Кремля, который просто озвучит уже многократно повторявшиеся требования России.

Предложение России продолжить переговоры — это не согласие на что-то, кроме самих переговоров

“Никакого подвижного содержания за этим предложением не стоит», - подчеркнул он.

Крашенинников также отметил, что инициатива Москвы по организации встречи в Стамбуле рассчитана не на европейских лидеров, к мнению которых президент России относится с откровенным пренебрежением, а исключительно на президента Дональда Трампа.

«Это сигнал Вашингтону, точнее, самому Трампу, демонстрация формальной готовности к переговорам, но исключительно на российских условиях, - уточнил Крашенинников. - Россия будет вести переговоры только в том случае, если Украина согласится на них. То есть, это согласие на процесс, но вовсе не на его результат. И с этой точки зрения даже если в ходе переговоров выяснится, что позиции сторон носят взаимоисключающий характер, Россия все равно будет считать это результатом. Важно лишь учесть, что сам факт начала переговоров не означает согласия на прекращение огня».

По словам Федора Крашенинникова, прекращение огня в текущих условиях России невыгодно. Поэтому Москва и требует, чтобы на период перемирия были полностью приостановлены поставки вооружений Украине. Без этого, считает Кремль, прекращение огня даст Украине тактическую передышку и возможность нарастить военный потенциал.

Прекращение огня в текущих условиях России невыгодно

«Одним словом, я не ожидаю, что Россия согласится на прекращение огня», — подчеркнул эксперт.

Он также считает, что даже если переговоры между Москвой и Киевом будут формально продолжаться много лет, это ничего не изменит.

«Дипломаты смогут встречаться в прекрасных европейских столицах, в дорогих отелях, но реального прогресса это не принесёт, - уверен российский политолог. – Европа может предложить Украине только финансовую и материальную помощь, но у нее нет ни ресурсов, ни политической воли для более активного участия. У Европы нет армий, которые она могла бы отправить на помощь Украине. Этого не хотят ни правительства, ни общества. Максимум Европы — это моральная поддержка, деньги и экономические санкции. Однако без участия США европейская помощь будет носить чисто символический характер».

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