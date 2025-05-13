USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Русские приедут и будут ждать украинцев
Новость дня
Русские приедут и будут ждать украинцев

Подарок арабов Трампу придется разобрать и построить заново

19:50 1845

Использование самолета Boeing 747, который президент США Дональд Трамп должен получить в подарок от семьи эмира Катара, может нарушить действующие стандарты безопасности, предъявляемые к воздушному судну, выполняющему функции борта № 1.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

О передаче самолета ранее сообщал телеканал ABC News, уточняя, что подарок будет официально объявлен на этой неделе во время визита Трампа в Катар. Однако, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, вручение борта не состоится во время поездки.

Как пишет WP, переоснащение воздушного судна с учетом всех требований к президентскому лайнеру может занять годы и не будет завершено до окончания второго срока Трампа. Эти требования касаются систем безопасности, связи и обслуживания и являются строго засекреченными.

По словам бывшего американского чиновника, знакомого с эксплуатацией Air Force One, «президентский борт — это летающий командный пункт, защищенный даже от ядерной атаки». Он добавил, что для соответствия этим стандартам ВВС США потребуется «фактически вскрыть» и полностью перестроить самолет.

Бывший агент Секретной службы Пол Эклофф отметил, что все транспортные средства, предназначенные для президента, проходят глубокую проверку после производства. В случае с самолетом, подаренным иностранным государством, проверка должна быть особенно тщательной, подчеркнул он.

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что Пентагон получит самолет Boeing 747 «в подарок, бесплатно» в качестве временной замены для устаревшего борта № 1.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в первый президентский срок Трамп заказал у Boeing два новых лайнера, однако сроки их поставки сорваны. В связи с этим администрация рассматривает альтернативные варианты.

По данным ABC News, юристы Белого дома уже подготовили документы, подтверждающие, что передача такого ценного подарка допустима с юридической точки зрения — при условии, что самолет будет оформлен на президентскую библиотеку Трампа до завершения его полномочий.

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2590
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1451
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4690
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5093
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1511
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1517
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2373
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9209
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1830
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3508
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17876

ЭТО ВАЖНО

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2590
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1451
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4690
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5093
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1511
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1517
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2373
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9209
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1830
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3508
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться