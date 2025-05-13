Подарок арабов Трампу придется разобрать и построить заново

Использование самолета Boeing 747, который президент США Дональд Трамп должен получить в подарок от семьи эмира Катара, может нарушить действующие стандарты безопасности, предъявляемые к воздушному судну, выполняющему функции борта № 1.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
О передаче самолета ранее сообщал телеканал ABC News, уточняя, что подарок будет официально объявлен на этой неделе во время визита Трампа в Катар. Однако, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, вручение борта не состоится во время поездки.
Как пишет WP, переоснащение воздушного судна с учетом всех требований к президентскому лайнеру может занять годы и не будет завершено до окончания второго срока Трампа. Эти требования касаются систем безопасности, связи и обслуживания и являются строго засекреченными.
По словам бывшего американского чиновника, знакомого с эксплуатацией Air Force One, «президентский борт — это летающий командный пункт, защищенный даже от ядерной атаки». Он добавил, что для соответствия этим стандартам ВВС США потребуется «фактически вскрыть» и полностью перестроить самолет.
Бывший агент Секретной службы Пол Эклофф отметил, что все транспортные средства, предназначенные для президента, проходят глубокую проверку после производства. В случае с самолетом, подаренным иностранным государством, проверка должна быть особенно тщательной, подчеркнул он.
Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что Пентагон получит самолет Boeing 747 «в подарок, бесплатно» в качестве временной замены для устаревшего борта № 1.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в первый президентский срок Трамп заказал у Boeing два новых лайнера, однако сроки их поставки сорваны. В связи с этим администрация рассматривает альтернативные варианты.
По данным ABC News, юристы Белого дома уже подготовили документы, подтверждающие, что передача такого ценного подарка допустима с юридической точки зрения — при условии, что самолет будет оформлен на президентскую библиотеку Трампа до завершения его полномочий.