Подарок арабов Трампу придется разобрать и построить заново

О передаче самолета ранее сообщал телеканал ABC News, уточняя, что подарок будет официально объявлен на этой неделе во время визита Трампа в Катар. Однако, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, вручение борта не состоится во время поездки.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Использование самолета Boeing 747, который президент США Дональд Трамп должен получить в подарок от семьи эмира Катара, может нарушить действующие стандарты безопасности, предъявляемые к воздушному судну, выполняющему функции борта № 1.

Как пишет WP, переоснащение воздушного судна с учетом всех требований к президентскому лайнеру может занять годы и не будет завершено до окончания второго срока Трампа. Эти требования касаются систем безопасности, связи и обслуживания и являются строго засекреченными.

По словам бывшего американского чиновника, знакомого с эксплуатацией Air Force One, «президентский борт — это летающий командный пункт, защищенный даже от ядерной атаки». Он добавил, что для соответствия этим стандартам ВВС США потребуется «фактически вскрыть» и полностью перестроить самолет.

Бывший агент Секретной службы Пол Эклофф отметил, что все транспортные средства, предназначенные для президента, проходят глубокую проверку после производства. В случае с самолетом, подаренным иностранным государством, проверка должна быть особенно тщательной, подчеркнул он.

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что Пентагон получит самолет Boeing 747 «в подарок, бесплатно» в качестве временной замены для устаревшего борта № 1.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в первый президентский срок Трамп заказал у Boeing два новых лайнера, однако сроки их поставки сорваны. В связи с этим администрация рассматривает альтернативные варианты.

По данным ABC News, юристы Белого дома уже подготовили документы, подтверждающие, что передача такого ценного подарка допустима с юридической точки зрения — при условии, что самолет будет оформлен на президентскую библиотеку Трампа до завершения его полномочий.