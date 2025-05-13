Россия не отпустила Жилину в Азербайджан

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР) не одобрил переход в сборную Азербайджана 17-летней Вероники Жилиной, которая последние два сезона почти не выступала из-за проблем со здоровьем. Об этом журналистам сообщил глава Федерации Антон Сихарулидзе.

«Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что она в настоящий момент еще является членом сборной команды России. Мы не понимаем до конца, почему она не выступает», - цитирует ТАСС Сихарулидзе.

По словам Сихарулидзе, он бы посоветовал Жилиной начать выступать. «У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», - добавил он.

В конце марта ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское.