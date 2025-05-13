США меняют тон на Ближнем Востоке

По словам Трампа, мир, безопасность, гармония и инновации на Ближнем Востоке «находятся в пределах досягаемости после десятилетий конфликтов».

«Я нахожусь здесь сегодня не просто для того, чтобы осуждать прежние решения лидеров Ирана, а чтобы предложить им новый, более привлекательный путь в будущее — путь надежды», — заявил американский лидер. Его речь транслировалась в прямом эфире ведущими новостными телеканалами США.

Президент США Дональд Трамп, выступая на двустороннем инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, предложил Ирану «новый, лучший путь» и выразил уверенность в достижении мира на Ближнем Востоке.

«Я хочу заключить сделку с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь и продолжит нападать на своих соседей, тогда у нас не останется другого выбора, кроме как оказать массированное максимальное давление, доведя экспорт иранской нефти до нуля, как я уже делал раньше. Как вы знаете, они были практически банкротом из-за того, что я сделал», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США «примут все необходимые меры, чтобы не дать» Ирану заполучить ядерное оружие. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия», — заявил Трамп.

«Выбор за ними. Мы очень хотим, чтобы они стали успешной страной. Мы хотим, чтобы они были прекрасной, безопасной, великой страной, но у них не может быть ядерного оружия. Это предложение, которое не будет действовать вечно. Время пришло, и они должны сделать выбор прямо сейчас. У нас не так много времени», — отметил президент США.

Вашингтон и Тегеран уже провели четыре раунда переговоров по иранской ядерной программе. Во встречах участвуют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Американский президент также выразил надежду, что Саудовская Аравия присоединится к «Авраамовым соглашениям», подчеркнув, что это должно произойти в удобное для Эр-Рияда время.

Трамп резко раскритиковал прежние администрации США за провалы на Ближнем Востоке. «Так называемые госстроители разрушили больше стран, чем построили. Интервенционисты вмешивались в дела сложных обществ, которые даже не понимали», — отметил он.

Он осудил неоконсерваторов и либеральные некоммерческие организации, «потратившие триллионы долларов и не сумевшие развить ни Кабул, ни Багдад». По его словам, нынешнюю трансформацию Саудовской Аравии и ОАЭ обеспечили сами жители региона, а не «западные сторонники вмешательства, прилетающие с лекциями».