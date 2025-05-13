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Парламент Грузии разобрался с Саакашвили

20:47 2377

Парламент Грузии окончательно принял законопроект, предусматривающий возможность запрета политических партий, в том числе основанной Михаилом Саакашвили «Единого национального движения».

Согласно поправкам, юридической основой для запрета станет заключение парламентской комиссии по расследованию деятельности бывших властей, которое планируется обнародовать в сентябре 2025 года.

Если партия будет признана причастной к попыткам насильственного свержения власти, ее деятельность будет прекращена. При этом предусмотрены меры, препятствующие перерегистрации под новым названием с прежним составом.

Ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» заявляли о намерении добиться запрета оппозиционных организаций, действия которых, по их мнению, направлены против конституционного порядка.

В оппозиции настаивают, что изменения в законодательстве преследуют цель зачистки политического поля и перехода к фактическому однопартийному управлению.

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