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Русские приедут и будут ждать украинцев

Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле

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Вечером 13 мая в Одессе прогремел взрыв. За несколько минут до этого мэр города Геннадий Труханов предупреждал о возможной баллистической угрозе.

Одновременно Воздушные силы Украины зафиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря, направлявшуюся в сторону Черноморска.

Пока официальной информации о характере взрыва и его последствиях не поступало.

На этом фоне российские войска усилили атаки на другие регионы Украины. В Харьковской области в результате авиаудара по селу Нечволодовка погибли двое человек, еще четверо получили ранения.

Также удары были нанесены по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области — ранения получили двое мужчин.

Обострение обстановки происходит на фоне заявлений Москвы о готовности к переговорам. 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые контакты и провести встречу 15 мая в Стамбуле.

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