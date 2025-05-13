Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле

Вечером 13 мая в Одессе прогремел взрыв. За несколько минут до этого мэр города Геннадий Труханов предупреждал о возможной баллистической угрозе.
Одновременно Воздушные силы Украины зафиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря, направлявшуюся в сторону Черноморска.
Пока официальной информации о характере взрыва и его последствиях не поступало.
На этом фоне российские войска усилили атаки на другие регионы Украины. В Харьковской области в результате авиаудара по селу Нечволодовка погибли двое человек, еще четверо получили ранения.
Также удары были нанесены по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области — ранения получили двое мужчин.
Обострение обстановки происходит на фоне заявлений Москвы о готовности к переговорам. 11 мая Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые контакты и провести встречу 15 мая в Стамбуле.