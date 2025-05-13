Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле

Вечером 13 мая в Одессе прогремел взрыв. За несколько минут до этого мэр города Геннадий Труханов предупреждал о возможной баллистической угрозе.

Одновременно Воздушные силы Украины зафиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря, направлявшуюся в сторону Черноморска.

Пока официальной информации о характере взрыва и его последствиях не поступало.