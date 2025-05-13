USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Русские приедут и будут ждать украинцев
Новость дня
Русские приедут и будут ждать украинцев

ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом

21:19 1496

Во вторник вечером, 13 мая, в Иерусалиме и центральных районах Израиля прозвучала сирена «Цева адом» из-за ракетного пуска из Йемена.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате цели. Пострадавших нет, но несколько человек получили легкие травмы во время эвакуации, были случаи психологического шока.

Атаку совершили йеменские хуситы. Ракета была запущена вскоре после сообщений о попытке ликвидации Мухаммеда Синвара — главы военного крыла ХАМАСа. Нападение совпало с выступлением Дональда Трампа в Саудовской Аравии: ракета могла пролететь над территорией королевства во время его пребывания там.

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2571
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1432
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4678
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5090
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1497
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1507
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2364
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9202
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1822
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3499
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17863

ЭТО ВАЖНО

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2571
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1432
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4678
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5090
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1497
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1507
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2364
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9202
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1822
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3499
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться