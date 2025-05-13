ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом

Во вторник вечером, 13 мая, в Иерусалиме и центральных районах Израиля прозвучала сирена «Цева адом» из-за ракетного пуска из Йемена.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате цели. Пострадавших нет, но несколько человек получили легкие травмы во время эвакуации, были случаи психологического шока.

Атаку совершили йеменские хуситы. Ракета была запущена вскоре после сообщений о попытке ликвидации Мухаммеда Синвара — главы военного крыла ХАМАСа. Нападение совпало с выступлением Дональда Трампа в Саудовской Аравии: ракета могла пролететь над территорией королевства во время его пребывания там.