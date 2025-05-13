Наступает эра дешевой нефти

Всемирный банк прогнозирует падение цен на нефть на 21% в 2025 году и еще на 6% в 2026 году из-за падения цен на сырьевые товары. Говорят, нет ничего неблагодарнее, чем прогнозировать цены на нефть. Соглашусь, но только если прогноз составляется на краткосрочную перспективу. Тут масса факторов, которые практически невозможно учесть: от политических событий, военных конфликтов, игр спекулянтов на фондовых рынках и даже торговых конфликтов. Но если говорить о перспективе долгосрочной – то здесь проще: наступает эпоха дешевой нефти, как бы кто-то этому не противился. Сегодня нефти на мировых рынках явный избыток, а ее дефицита не предвидится. И дело здесь не только в тарифных войнах, развязанных Дональдом Трампом, и не в добавленной нефти ОПЕК+, которые зачастую называют главным рецептом катастрофы для нефтяного сектора, – дело во вполне объективных предпосылках. Первая – специфика нефтяной отрасли. Вторая – развитие современных технологий, в которых традиционная нефть не так уж и нужна.

Дефицит нефти миру не грозит Что касается специфики, то здесь все довольно просто: для того, чтобы поддерживать добычу, не увеличивать, подчеркиваю, а именно поддерживать, необходимо добавлять к ней 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Потому что месторождения истощаются и не могут выдавать прежний объем нефти. Иными словами, нужно постоянно увеличивать добычу для компенсации выпадающих объемов. То есть, если раньше система квот на добычу, которую практикует ОПЕК+, еще как-то работала – то теперь это просто анахронизм, который невыгоден в первую очередь самим государствам-участникам организации. Объективная реальность для них – это непрерывное наращивание ими объемов добычи. А в таких условиях ни о каком дефиците нефти, а, следовательно, и ее удорожании речи идти не может. Более вероятным является то, что сама ОПЕК+ с ее архаичным механизмом квотирования распадется. Что, видимо, через год-полтора и произойдет. Пока же все аналитики сходятся на том, что в 2025–2026 годах рыночное предложение нефти будет увеличиваться примерно на 1,5 млн баррелей в сутки.

Как пишет известный эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, «основные капиталовложения в отрасли уже сделаны, и операционные издержки по добыче позволяют добиться низкой себестоимости и быстрой окупаемости этого бизнеса». Поэтому сейчас основные игроки нефтяного рынка приняли решение «жертвовать ценой, но наращивать объемы». Что, естественно, с восторгом воспринимается рядовыми потребителями, для них-то бензин на колонках дорожает. Но вызывает слезы у нефтедобытчиков. К примеру, нынешняя цена на нефть больно бьет по саудитам, поскольку она заметно ниже $92, необходимых для их сбалансированного бюджета. Не лучше дела и у американских добытчиков сланцевой нефти. На днях компания Diamondback сообщила инвесторам: «Вполне вероятно, что добыча нефти на суше в США достигла пика и начнет снижаться в этом квартале».

Что, кстати, является неприятным сюрпризом для Трампа с его «Бури, детка, бури». И вскоре те из нефтяников, кто аплодировал этому лозунгу, начнут задавать американскому президенту неприятные вопросы: почему буровые установки простаивают, капитальные затраты уменьшаются, а рабочие места сокращаются? Да потому, что мир нефти изменился, и старые схемы в нем больше не работают. И единственным выходом из этой ситуации станет постоянно обостряющаяся борьба за сохранение традиционных рынков сбыта и недопущение, а то и вовсе вытеснение оттуда игроков, себестоимость добычи у которых окажется неконкурентоспособной в нынешних реалиях. То есть то, что аналитик ING Уоррен Паттерсон называл недавно «предчувствием ценовой войны». Нефть в прежних количествах миру не нужна Прогресс не стоит на месте. И наносит удар по потребностям мировой экономики в нефти. Эксперты постоянно пересматривают прогнозы энергопотребления в сторону сокращения темпов роста. Оксфордский институт энергетических исследований (OIES) прогнозирует рост спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки в этом году и всего на 1 млн в 2026 году. Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) ожидает мировой спрос на нефть в 2025 году всего на 730 тысяч баррелей в сутки. Рост в 2026 году тоже ожидается незначительный — всего на 690 тысяч баррелей в сутки. Ожидания аналитиков финансовой группы Golden Sachs еще пессимистичнее. По их оценке, среднесуточная потребность мировой экономики в нефти в текущем году вырастет всего на 300 тысяч баррелей.

В чем причины такого пессимизма? Их несколько. И бурное развитие электромобилей, и «зеленая энергетика», и растущий тренд на замену нефтяного топлива природным газом. А кроме того – мировая экономика становится все более энергоэффективной. Все это – именно что долгосрочные тренды, которые с ОПЕК+ и Трампом никак не связаны. А ведь это еще не все. На подходе взрывной рост технологий, связанных с биотопливом, включающими в себя и давно известный этанол, и пока экзотические виды все того же биотоплива вроде морских водорослей и прочее. Описание этих новых источников энергии, на пороге освоения которых стоит человечество, потребовало бы отдельной большой статьи – но основная тенденция очевидна – эпоха нефти если и не подходит к концу, но сфера ее как энергоносителя сокращается. А значит – падает и спрос на нее. В ближайшем десятилетии это, конечно, не произойдет – но дальше, кто знает. Вопрос о том, сколько еще нефть будет сохранять за собой корону, – по-прежнему остается актуальным, более того – приобретает необычную остроту. Находимся ли мы на пороге нового этапа «великой революции» в сфере энергоресурсов? Как показывает история, переход на другой источник энергии обычно занимает много времени. Так, нефти на то, чтобы обойти уголь и стать энергоресурсом номер один, потребовалось почти 100 лет. Сейчас нефтезамещение пробежит этот срок за гораздо меньшее время, меньшее почти на порядок.