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Наступает эра дешевой нефти

наша аналитика
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
21:20 1489

Всемирный банк прогнозирует падение цен на нефть на 21% в 2025 году и еще на 6% в 2026 году из-за падения цен на сырьевые товары.

Говорят, нет ничего неблагодарнее, чем прогнозировать цены на нефть. Соглашусь, но только если прогноз составляется на краткосрочную перспективу. Тут масса факторов, которые практически невозможно учесть: от политических событий, военных конфликтов, игр спекулянтов на фондовых рынках и даже торговых конфликтов. Но если говорить о перспективе долгосрочной – то здесь проще: наступает эпоха дешевой нефти, как бы кто-то этому не противился.

Сегодня нефти на мировых рынках явный избыток, а ее дефицита не предвидится. И дело здесь не только в тарифных войнах, развязанных Дональдом Трампом, и не в добавленной нефти ОПЕК+, которые зачастую называют главным рецептом катастрофы для нефтяного сектора, – дело во вполне объективных предпосылках. Первая – специфика нефтяной отрасли. Вторая – развитие современных технологий, в которых традиционная нефть не так уж и нужна.

Нефти на то, чтобы обойти уголь и стать энергоресурсом номер один, потребовалось почти 100 лет. Сейчас нефтезамещение пробежит этот срок за гораздо меньшее время, меньшее почти на порядок

Дефицит нефти миру не грозит

Что касается специфики, то здесь все довольно просто: для того, чтобы поддерживать добычу, не увеличивать, подчеркиваю, а именно поддерживать, необходимо добавлять к ней 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Потому что месторождения истощаются и не могут выдавать прежний объем нефти. Иными словами, нужно постоянно увеличивать добычу для компенсации выпадающих объемов.

То есть, если раньше система квот на добычу, которую практикует ОПЕК+, еще как-то работала – то теперь это просто анахронизм, который невыгоден в первую очередь самим государствам-участникам организации. Объективная реальность для них – это непрерывное наращивание ими объемов добычи. А в таких условиях ни о каком дефиците нефти, а, следовательно, и ее удорожании речи идти не может. Более вероятным является то, что сама ОПЕК+ с ее архаичным механизмом квотирования распадется. Что, видимо, через год-полтора и произойдет.

Пока же все аналитики сходятся на том, что в 2025–2026 годах рыночное предложение нефти будет увеличиваться примерно на 1,5 млн баррелей в сутки.

Если раньше система квот на добычу, которую практикует ОПЕК+, еще как-то работала, – то теперь это просто анахронизм, который невыгоден в первую очередь самим государствам-участникам организации

Как пишет известный эксперт по нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, «основные капиталовложения в отрасли уже сделаны, и операционные издержки по добыче позволяют добиться низкой себестоимости и быстрой окупаемости этого бизнеса».

Поэтому сейчас основные игроки нефтяного рынка приняли решение «жертвовать ценой, но наращивать объемы». Что, естественно, с восторгом воспринимается рядовыми потребителями, для них-то бензин на колонках дорожает. Но вызывает слезы у нефтедобытчиков.

К примеру, нынешняя цена на нефть больно бьет по саудитам, поскольку она заметно ниже $92, необходимых для их сбалансированного бюджета. Не лучше дела и у американских добытчиков сланцевой нефти. На днях компания Diamondback сообщила инвесторам: «Вполне вероятно, что добыча нефти на суше в США достигла пика и начнет снижаться в этом квартале».

Нынешняя цена на нефть больно бьет по саудитам, поскольку она заметно ниже $92, необходимых для их сбалансированного бюджета

Что, кстати, является неприятным сюрпризом для Трампа с его «Бури, детка, бури». И вскоре те из нефтяников, кто аплодировал этому лозунгу, начнут задавать американскому президенту неприятные вопросы: почему буровые установки простаивают, капитальные затраты уменьшаются, а рабочие места сокращаются? Да потому, что мир нефти изменился, и старые схемы в нем больше не работают.

И единственным выходом из этой ситуации станет постоянно обостряющаяся борьба за сохранение традиционных рынков сбыта и недопущение, а то и вовсе вытеснение оттуда игроков, себестоимость добычи у которых окажется неконкурентоспособной в нынешних реалиях. То есть то, что аналитик ING Уоррен Паттерсон называл недавно «предчувствием ценовой войны».

Нефть в прежних количествах миру не нужна

Прогресс не стоит на месте. И наносит удар по потребностям мировой экономики в нефти. Эксперты постоянно пересматривают прогнозы энергопотребления в сторону сокращения темпов роста.

Оксфордский институт энергетических исследований (OIES) прогнозирует рост спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки в этом году и всего на 1 млн в 2026 году. Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) ожидает мировой спрос на нефть в 2025 году всего на 730 тысяч баррелей в сутки. Рост в 2026 году тоже ожидается незначительный — всего на 690 тысяч баррелей в сутки. Ожидания аналитиков финансовой группы Golden Sachs еще пессимистичнее. По их оценке, среднесуточная потребность мировой экономики в нефти в текущем году вырастет всего на 300 тысяч баррелей.

На подходе взрывной рост технологий, связанных с биотопливом, включающими в себя и давно известный этанол, и пока экзотические виды все того же биотоплива вроде морских водорослей

В чем причины такого пессимизма? Их несколько. И бурное развитие электромобилей, и «зеленая энергетика», и растущий тренд на замену нефтяного топлива природным газом. А кроме того – мировая экономика становится все более энергоэффективной. Все это – именно что долгосрочные тренды, которые с ОПЕК+ и Трампом никак не связаны.

А ведь это еще не все. На подходе взрывной рост технологий, связанных с биотопливом, включающими в себя и давно известный этанол, и пока экзотические виды все того же биотоплива вроде морских водорослей и прочее.

Описание этих новых источников энергии, на пороге освоения которых стоит человечество, потребовало бы отдельной большой статьи – но основная тенденция очевидна – эпоха нефти если и не подходит к концу, но сфера ее как энергоносителя сокращается. А значит – падает и спрос на нее. В ближайшем десятилетии это, конечно, не произойдет – но дальше, кто знает. Вопрос о том, сколько еще нефть будет сохранять за собой корону, – по-прежнему остается актуальным, более того – приобретает необычную остроту.

Находимся ли мы на пороге нового этапа «великой революции» в сфере энергоресурсов? Как показывает история, переход на другой источник энергии обычно занимает много времени. Так, нефти на то, чтобы обойти уголь и стать энергоресурсом номер один, потребовалось почти 100 лет. Сейчас нефтезамещение пробежит этот срок за гораздо меньшее время, меньшее почти на порядок.

На рынок могут поступить в общей сложности до 3-5 млн баррелей в сутки, что очень много, поэтому цена в 40 долларов через год-полтора уже не кажется чрезмерно низкой

* * *

Но одно можно с уверенностью сказать уже сейчас. Во-первых, политика ОПЕК+ по сдерживанию предложения за счет введения квот на добычу и экспорт подошла к завершению. Дальнейшее снижение добычи лишь ухудшает ситуацию для стран-участниц сделки и практически не влияет на общий объем предложения на рынке.

Во-вторых, общий тренд в ближайшие несколько лет будет однозначно понижающим в плане цены. Какова в итоге установится равновесная цена, сейчас никто не скажет, так как профицит мощностей достаточно велик - на рынок могут поступить в общей сложности до 3-5 млн баррелей в сутки, что очень много, поэтому цена в 40 долларов через год-полтора уже не кажется чрезмерно низкой. И когда она в итоге установится — это будет надолго.

И, наконец, в-третьих: мировой рынок нефти постепенно перейдет под контроль тех поставщиков, которые обеспечат низкие цены в силу низкой себестоимости добычи. Остальные окажутся на обочине этого рынка. Такие вот перспективы светлого, но далеко не для всех, будущего.

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