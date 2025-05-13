Додику закрывают Европу

Ранее запрет на въезд для Додика ввели Австрия и Германия, мотивируя это «конституционным кризисом в Боснии и Герцеговине». Вена и Берлин объявили о намерении «срочно принять дополнительные меры в отношении лиц, ответственных за кризис».

«Была инициирована процедура запрета на въезд для Милорада Додика. Она пока продолжается и завершится в течение нескольких дней», — приводит агентство Reuters заявление ведомства.

Польша запретит въезд на свою территорию президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику. Об этом сообщил МИД страны.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году лишения свободы и шести годам запрета на занятие политической деятельностью — за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Это решение суда первой инстанции, и оно подлежит обжалованию.

12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие силовых структур в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя парламента энтитета Ненада Стевандича. Министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их ареста.

27 марта отделение Интерпола в Сараево инициировало объявление Додика и Стевандича в международный розыск. Однако вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что эта инициатива нарушает устав организации и не имеет юридической силы. По данным СМИ, Венгрия также подала апелляцию на запрос о выдаче ордера на арест Додика. В итоге центральный аппарат Интерпола отказался выдавать международный ордер на арест руководителей Республики Сербской.