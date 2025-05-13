Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

Вместо того, чтобы демонстрировать готовность к мирным переговорам, Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя в Украине. По-видимому, войска РФ готовятся к более масштабному наступлению.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Отмечается, что, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, на этой неделе российские войска захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг городов Покровск и Торецк.