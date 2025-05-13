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Русские приедут и будут ждать украинцев
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Русские приедут и будут ждать украинцев

Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

21:43 1441

Вместо того, чтобы демонстрировать готовность к мирным переговорам, Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя в Украине. По-видимому, войска РФ готовятся к более масштабному наступлению.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Отмечается, что, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, на этой неделе российские войска захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг городов Покровск и Торецк.

Напомним, на днях в DeepState сообщили, что российские войска приближаются к Днепропетровской области. Отмечалось, что у оккупантов не было прямых задач наступать на Днепропетровщину, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут, и, скорее всего, это сделают.

Аналитики напомнили, что глобальной и основной целью войск РФ на данный момент является полная оккупация Донецкой области. Но для ее реализации россиянам нужно выполнить отдельные задачи по полному захвату Торецка, Часового Яра, Покровска, Мирнограда, а еще дальше - Константиновка, Славянск, Краматорск, Северск, Лиман.

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