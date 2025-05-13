USD 1.7000
EUR 1.8896
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Русские приедут и будут ждать украинцев
Новость дня
Русские приедут и будут ждать украинцев

Киев завершил подготовку к запуску фонда восстановления с США

22:06 270

Украина завершила все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

«Сегодня передала соответствующую ноту временному поверенному в делах США Джули Дэвис», — написала Свириденко. По её словам, соглашение предусматривает совместное управление фондом и инвестиции в украинскую экономику.

Накануне Владимир Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, ранее поддержанную Верховной Радой.

Свириденко уточнила, что Украина внесет в фонд 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. Управление будет осуществляться на паритетных началах. В течение первых десяти лет фонд не будет выплачивать дивиденды — все доходы планируется реинвестировать в экономику, в том числе в разработку недр и развитие инфраструктуры.

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2581
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1446
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4686
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5091
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1507
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1513
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2369
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9207
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1826
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3503
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17871

ЭТО ВАЖНО

Трамп устроил сирийцам праздник
Трамп устроил сирийцам праздник видео; обновлено 22:23
22:23 2581
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
Россия готовится к масштабному наступлению в Украине
21:43 1446
«Путин в Стамбул не поедет»
«Путин в Стамбул не поедет» комментирует Федор Крашенинников
19:40 4686
Логика имперского контроля в Имишли
Логика имперского контроля в Имишли актуальный комментарий
17:11 5091
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
ЦАХАЛ сбил ракету, пролетевшую над Трампом
21:19 1507
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
Удары по Украине накануне переговоров в Стамбуле
21:00 1513
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
Парламент Грузии разобрался с Саакашвили
20:47 2369
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР
Краснознаменного аксакала в Имишли наказали за флаг СССР обновлено 20:31; видео
20:31 9207
США меняют тон на Ближнем Востоке
США меняют тон на Ближнем Востоке новость дополнена
21:22 1826
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России
США пригрозили «самыми жесткими» санкциями против России обновлено 20:06
20:06 3503
Русские приедут и будут ждать украинцев
Русские приедут и будут ждать украинцев обновлено 21:53
21:53 17871
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться