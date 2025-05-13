Киев завершил подготовку к запуску фонда восстановления с США

Украина завершила все необходимые процедуры для запуска американо-украинского фонда восстановления.
Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.
«Сегодня передала соответствующую ноту временному поверенному в делах США Джули Дэвис», — написала Свириденко. По её словам, соглашение предусматривает совместное управление фондом и инвестиции в украинскую экономику.
Накануне Владимир Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, ранее поддержанную Верховной Радой.
Свириденко уточнила, что Украина внесет в фонд 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых. Управление будет осуществляться на паритетных началах. В течение первых десяти лет фонд не будет выплачивать дивиденды — все доходы планируется реинвестировать в экономику, в том числе в разработку недр и развитие инфраструктуры.