Каллас: Путин не решится встретиться с Зеленским

«Они продолжают бомбить Украину. Если бы они были заинтересованы в мире, они могли бы прекратить это немедленно», — заявила Каллас во вторник, 13 мая, в кулуарах Копенгагенского саммита демократии в датской столице.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не верит, что Россия заинтересована в мирных переговорах с Украиной в Турции.

Она напомнила, что прошло более двух месяцев с тех пор, как Украина согласилась на «безоговорочное прекращение огня». «Россия явно играет в игры, пытаясь выиграть время, надеясь, что время на их стороне. Мы не видим никаких позитивных усилий или хороших знаков с их стороны», — сказала глава европейской дипломатии.

Говоря о возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, Каллас отметила, что это был бы «хороший шаг», если бы они действительно сели за стол переговоров. «Но я не думаю, что он, Путин, осмелится», — добавила она.

С идеей о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая выступил сам Путин — в качестве альтернативы предложенному Украиной при поддержке стран ЕС и США 30-дневному прекращению огня. Зеленский в ответ на это заявил, что приедет в Турцию, но только на встречу лично с российским лидером.