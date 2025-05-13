Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив

Президент США Дональд Трамп не будет переименовывать Персидский залив в Арабский.

Такое решение он принял из-за позиции Ирана, пригрозившего ответом на эти действия, сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Эти планы [по переименованию Персидского залива] изменились, (...) поскольку официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут решительно выступать против такого шага», — сообщает телеканал.