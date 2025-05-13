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США о важности встречи в Стамбуле

Франция готовится к переброске ядерных истребителей

13 мая 2025, 23:41 1200

Франция готова рассмотреть размещение своих ядерных носителей на территории других стран ЕС, если Россия продолжит угрожать безопасности Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.

По его словам, Париж не исключает возможности передислокации ядерных самолетов Mirage 2000N, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, на базы союзников в Европе. Такое решение может быть принято в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

«Мы не станем пассивными наблюдателями. Если Россия будет продолжать разжигать нестабильность, мы должны быть готовы ответить», — заявил он.

Макрон также высказался в поддержку введения новых санкций против России. По его словам, ограничения должны касаться «стратегических секторов, включая энергетический и военный».

Президент Франции отметил, что необходим длительный режим прекращения огня в Украине, поскольку это позволит Киеву вернуться к переговорам в наиболее выгодной для себя позиции.

«Иметь прекращение огня — это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросами», — сказал он.

Макрон добавил, что «даже сами украинцы ясно осознают, что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали».

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