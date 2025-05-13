Франция готовится к переброске ядерных истребителей

Франция готова рассмотреть размещение своих ядерных носителей на территории других стран ЕС, если Россия продолжит угрожать безопасности Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist.

По его словам, Париж не исключает возможности передислокации ядерных самолетов Mirage 2000N, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, на базы союзников в Европе. Такое решение может быть принято в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

«Мы не станем пассивными наблюдателями. Если Россия будет продолжать разжигать нестабильность, мы должны быть готовы ответить», — заявил он.