Орбан обвиняет Украину во всех смертных грехах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении Украиной «беспрецедентной» спецоперации, направленной на срыв национального опроса о вступлении Киева в Европейский союз. В ответ он созвал заседание Совета обороны.

Как сообщает издание Index, после совещания Орбан обвинил Украину в развертывании «целенаправленной клеветнической кампании».

По его словам, украинская сторона активизировала контакты с Будапештом, чтобы сорвать консультативный референдум, проходящий в Венгрии. Он также указал на возможную причастность оппозиционной партии «Тиса».

«Такого еще никогда не случалось на нашей памяти. Следует ожидать, что дальнейшие действия спецслужб будут начаты еще до завершения референдума», — заявил Орбан.