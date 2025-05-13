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Орбан обвиняет Украину во всех смертных грехах

13 мая 2025, 23:59 855

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении Украиной «беспрецедентной» спецоперации, направленной на срыв национального опроса о вступлении Киева в Европейский союз. В ответ он созвал заседание Совета обороны.

Как сообщает издание Index, после совещания Орбан обвинил Украину в развертывании «целенаправленной клеветнической кампании».

По его словам, украинская сторона активизировала контакты с Будапештом, чтобы сорвать консультативный референдум, проходящий в Венгрии. Он также указал на возможную причастность оппозиционной партии «Тиса».

«Такого еще никогда не случалось на нашей памяти. Следует ожидать, что дальнейшие действия спецслужб будут начаты еще до завершения референдума», — заявил Орбан.

Председатель «Тисы» Петер Мадьяр обвинил Орбана в злоупотреблении спецслужбами для борьбы с политическими оппонентами. По его словам, премьер совершил два преступления — распространение слухов и сокрытие преступления против государства.

Согласно публикации венгерского издания Magyar Hírlap, источники в разведке утверждают о «многомесячной разведывательной войне» между Киевом и Будапештом. Недавно, по данным СМИ, силы обороны Венгрии якобы сбили украинский дрон на своей территории.

Руководитель Научно-исследовательского института обороны суверенитета Юзеф Хорват заявил, что Украина таким образом «тестирует время реакции венгерских сил обороны» и их технические возможности.

«Мы надеемся, что если они это сделали, то получили ответ, потому что венгры сбили этот беспилотник. С другой стороны, очевидно, что за каждой такой атакой стоит вторичное намерение — запугать население, подорвать доверие граждан», — сказал он.

Премьер Виктор Орбан ранее призвал граждан голосовать против вступления Украины в ЕС. Эта позиция вызвала обеспокоенность в Брюсселе, поскольку Венгрия остается единственной страной, блокирующей начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель надеется на снятие вето Будапешта, но также готовится к альтернативным сценариям.

На этом фоне Служба безопасности Украины сообщила о задержании агентов, работавших на Венгрию. Их задачей якобы был сбор данных о военном потенциале Закарпатья, настроениях в регионе и возможной реакции населения на ввод венгерского контингента.

В ответ на эти действия Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Киев ответил зеркальными мерами, выдворив двух венгерских дипломатов.

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