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США о важности встречи в Стамбуле
Новость дня
США о важности встречи в Стамбуле

Германия не верит России и готовит санкции

00:22 666

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов и уступок по Украине.

По его словам, согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле само по себе является компромиссом.

«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров по Украине», — заявил канцлер на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По мнению канцлера, теперь ситуация зависит от России. Мерц также подчеркнул, что ЕС ужесточит санкции против России, если на этой неделе не будет прогресса в рамках урегулирования.

«Мы будем рассматривать и другие области [для введения санкций], такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок», — сказал немецкий политик.

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