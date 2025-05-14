Германия не верит России и готовит санкции

По его словам, согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле само по себе является компромиссом.

«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и в то же время готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров по Украине», — заявил канцлер на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По мнению канцлера, теперь ситуация зависит от России. Мерц также подчеркнул, что ЕС ужесточит санкции против России, если на этой неделе не будет прогресса в рамках урегулирования.

«Мы будем рассматривать и другие области [для введения санкций], такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок», — сказал немецкий политик.