Мелони просит Кремль о перемирии

Об этом сообщается на сайте правительства Италии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразила поддержку мирным переговорам между Россией и Украиной и призвала Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

В контексте готовности Анкары принять переговоры в Стамбуле лидеры обсудили дипломатические перспективы урегулирования конфликта и подтвердили стремление к достижению справедливого и устойчивого мира.

Мелони поблагодарила Эрдогана за посреднические усилия и выразила надежду, что Москва положительно отреагирует на предложение о переговорах на высшем уровне и согласится на полное прекращение огня сроком на 30 дней.

Ранее страны ЕС и Украина потребовали от России установления перемирия с 12 мая, пригрозив новыми санкциями в случае отказа. В ответ президент РФ Владимир Путин отверг формат ультиматума, но предложил возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие во встрече. Ожидается, что на переговоры может прибыть и президент США Дональд Трамп. Участие Путина на данный момент не подтверждено.