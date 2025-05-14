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Российского мэра задержали по делу о многомиллионной взятке

01:41 752

Глава города Новочеркасска Юрий Лысенко задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает Минрегионполитики Ростовской области. В региональном правительстве отметили, что оказывают содействие следствию.

Дело ведет ФСБ. По версии следствия, в 2024 году Лысенко через подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и строительных работ на сумму свыше восьми миллионов рублей. Взамен он, как предполагается, обещал способствовать включению школьного объекта в программу комплексного развития региона.

Чиновника задержали с поличным 13 мая при получении еще одной взятки — якобы в размере 20 миллионов рублей (380 000 манатов).

Юрий Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году. Незадолго до этого его предшественника Игоря Зюзина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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