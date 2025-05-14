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США о важности встречи в Стамбуле

Трамп принудит Зеленского принять условия Путина

комментирует Федор Крашенников
Записал: Ага Гасымлы, собкор
02:32 553

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая — это жест, отражающий стратегическую близость между Россией и Китаем.

Об этом в комментариях для редакции haqqin.az заявил известный российский политолог, публицист и общественный деятель Федор Крашенинников.

«Китайская сторона абсолютно не стесняется поддерживать Путина, - констатировал Крашенинников. - Визит лидера КНР означает, что Пекин не будет оказывать давления на Москву. Напротив, он будет аккуратно, но последовательно поддерживать Россию в условиях конфронтации с США. Что же касается Дональда Трампа, то, на мой взгляд, он является заложником собственной риторики и стиля общения с избирателями. Трамп постоянно обещает, что остановит войну, что уладит конфликт… Для него крайне важно показать хоть какой-то результат, хотя бы видимость прогресса. И каждый, даже самый слабый намек со стороны Путина он использует, чтобы заявить своей аудитории: «Вот, уже почти получилось!» Но когда Путин в очередной раз откладывает или меняет условия, Трампу приходится срочно придумывать объяснения: мол, есть надежда, идут позитивные процессы, прогресс уже близко…»

Трамп либо принудит Зеленского к принятию российских условий, либо выйдет из процесса, хлопнув дверью

Крашенинников не верит в то, что Трамп, даже если будет раздражён действиями Путина, начнёт помогать Украине оружием.

«Во время своей избирательной кампании Трамп обещал действовать решительно, давить на Россию и добиваться окончания войны, - напомнил российский политолог. - Но сейчас очевидно, что делать это президент США не хочет. По всей видимости, Трамп не желает ассоциироваться с военной поддержкой Киева, ведь это сделает его похожим на Байдена, которого он нещадно критикует. Если он поступит так же, как Байден, его обязательно спросят: «А чем тогда ты от него отличаешься?»

Именно поэтому, по мнению Крашенинникова, Трамп отказывается помогать Украине, а хочет лишь завершить войну, причем любым способом. И эта позиция Трампа объективно играет на руку Кремлю. Тот факт, что президент США формально остается в переговорном процессе, но реальной поддержки Украине не оказывает, полностью устраивает Путина.

Когда Путин в очередной раз откладывает или меняет условия, Трампу приходится срочно придумывать объяснения: мол, есть надежда, идут позитивные процессы, прогресс уже близко…

«Путин, если его условия примут, будет готов закончить войну хоть завтра, - уверен эксперт. - И Трампу это подойдет. Ему неважно, что думает Украина. Ему важно, чтобы война закончилась, и чтобы он мог получить Нобелевскую премию мира. Вот чего он хочет. А если Трамп в какой-то момент скажет: «Меня обманули, разбирайтесь сами», то это тоже будет выгодно Кремлю. Америка просто уйдет. И для России это хороший результат».

По словам Крашенинникова, сейчас главная цель Москвы — тянуть время. Идеальный для Кремля сценарий: Трамп либо принудит Зеленского к принятию российских условий, либо выйдет из процесса, хлопнув дверью. Тогда Украина останется один на один с Россией, при пассивной поддержке Европы.

«У Путина есть еще один удобный вариант, - подытожил Федор Крашенинников. - Трамп на протяжение всей своей каденции имитирует переговорный процесс, а война тем временем продолжается. Так что, все три сценария — выход США из переговоров, навязывание условий или бессмысленные переговоры — Путина полностью устраивают и абсолютно не устраивают Украину. Если Америка умоет руки и перестанет заниматься украинским вопросом, это будет означать крах НАТО. А это уже по-настоящему плохая история — и для Украины, и для Европы».

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