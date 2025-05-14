Трамп принудит Зеленского принять условия Путина

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая — это жест, отражающий стратегическую близость между Россией и Китаем. Об этом в комментариях для редакции haqqin.az заявил известный российский политолог, публицист и общественный деятель Федор Крашенинников. «Китайская сторона абсолютно не стесняется поддерживать Путина, - констатировал Крашенинников. - Визит лидера КНР означает, что Пекин не будет оказывать давления на Москву. Напротив, он будет аккуратно, но последовательно поддерживать Россию в условиях конфронтации с США. Что же касается Дональда Трампа, то, на мой взгляд, он является заложником собственной риторики и стиля общения с избирателями. Трамп постоянно обещает, что остановит войну, что уладит конфликт… Для него крайне важно показать хоть какой-то результат, хотя бы видимость прогресса. И каждый, даже самый слабый намек со стороны Путина он использует, чтобы заявить своей аудитории: «Вот, уже почти получилось!» Но когда Путин в очередной раз откладывает или меняет условия, Трампу приходится срочно придумывать объяснения: мол, есть надежда, идут позитивные процессы, прогресс уже близко…»

Крашенинников не верит в то, что Трамп, даже если будет раздражён действиями Путина, начнёт помогать Украине оружием. «Во время своей избирательной кампании Трамп обещал действовать решительно, давить на Россию и добиваться окончания войны, - напомнил российский политолог. - Но сейчас очевидно, что делать это президент США не хочет. По всей видимости, Трамп не желает ассоциироваться с военной поддержкой Киева, ведь это сделает его похожим на Байдена, которого он нещадно критикует. Если он поступит так же, как Байден, его обязательно спросят: «А чем тогда ты от него отличаешься?» Именно поэтому, по мнению Крашенинникова, Трамп отказывается помогать Украине, а хочет лишь завершить войну, причем любым способом. И эта позиция Трампа объективно играет на руку Кремлю. Тот факт, что президент США формально остается в переговорном процессе, но реальной поддержки Украине не оказывает, полностью устраивает Путина.