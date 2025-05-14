Похороны погибшего журналиста

Газа (Палестина). Похороны палестинского журналиста Хасана Эслиаха, погибшего в результате израильского удара по больнице Насера в секторе Газа
Манила (Филиппины). Акция протеста против фальсификаций на парламентских выборах
Марари Калан (Индия). Родственники скорбят по умершим от поддельного алкоголя. Массовое отравление произошло в деревне недалеко от Амритсара
Эдинбург (Шотландия). Протесты у здания шотландского парламента против законопроекта, разрешающего эвтаназию для неизлечимо больных
Магеланг (Индонезия). Празднование дня рождения Будды
Катания (Италия). Извержение вулкана Этна
Буэнос-Айрес (Израиль). 49-я Международная книжная ярмарка El Libro