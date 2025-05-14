«Черное золото» в Азербайджане вновь в минусе

Из добытой нефти вместе с конденсатом 7,8 млн тонн было экспортировано (снижение на 0,1 млн т), из них 6,6 млн тонн пришлось на долю консорциума (было 6,9 млн т), 1 млн т — на долю SOCAR (показатель не изменился) и 0,2 млн тонн в экспортном объеме пришлось на кондесат с «Абшерона».

Из указанного объема 5,3 млн тонн нефти были извлечены с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (в январе-апреле 2024 года было 5,5 млн т), 2,3 млн тонн нефти дал SOCAR (против 2,5 млн за 4 месяца 2024 года), на конденсат Шах-Дениз пришлось 1,3 млн тонн (в прошлом году за тот же период было 1,4 млн тонн), на конденсат с каспийского месторождения «Апшерон» — 0,2 млн тонн (показатель не изменился).

В Азербайджане в январе-апреле 2025 года было добыто 9,1 млн тонн нефти вместе с конденсатом. Показатели за указанный период в прошлом году составляли - 9,6 млн тонн. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на данные Министерства энергетики Азербайджана.

На НПЗ имени Гейдара Алиева для переработки и выпуска нефтепродуктов было отправлено 1,8 млн тонн нефти против 2,2 млн тонн в январе-апреле 2024 года.

По данным Минэнерго, среднесуточная добыча в апреле в Азербайджане сырой нефти составляла 61,6 тыс тонн (или 455 тысяч баррелей в сутки), а по конденсату — 13,5 тыс тонн или 111 тысяч баррелей в сутки.

За 4 месяца 2025 года в Азербайджане было извлечено 16,7 млрд кубометров газа (не изменился показатель), из них 9 млрд куб м — с «Шах-Дениз» (уменьшение на 0,2 млрд куб м), 2,7 млрд куб м — SOCAR (рост на 0,1 млрд куб м), попутного газа с АЧГ было извлечено 4,5 млрд куб м (рост на 0,1 млрд куб м), газа с «Абшерон» — 0,5 млрд куб м (показатель не изменился).

Экспорт азербайджанского газа в январе-апреле 2025 года составил 8 млрд кубометров против 8,5 млрд куб м за тот же период 2024 года.

При этом в Европу ушло 4 млрд куб м газа против 4,2 млрд куб м в январе-апреле 2024 года.

Турция получила 3,1 млрд куб м газа (из них 1,9 млрд куб м по TANAP) против 3,2 млрд куб м в январе-апреле 2024 года.

Грузия импортировала 0,9 млрд куб м азербайджанского газа против 1,1 млрд куб м в январе-апреле 2024 года.

Отметим, что за всё время освоения блока АЧГ с него извлечено 606,9 млн тонн нефти и 234,2 млрд куб м газа. С месторождения «Шах-Дениз» за весь период эксплуатации добыто 245,8 млрд кубометров газа и 49,9 млн тонн конденсата. Азербайджан с 1997 года экспортировал 654,9 млн тонн нефти. Экспорт газа за более чем 18 лет составил 176,5 млрд кубометров.