Пашинян снова залез под зонтик Путина

Участие премьер-министра Никола Пашиняна в параде 9 мая в Москве стало неожиданным, но символически важным шагом на фоне продолжающегося охлаждения в отношениях Армении с Россией. Этот жест вызвал новую волну обсуждений в экспертной среде, где анализируются возможные изменения во внешнеполитическом курсе Еревана. Особое внимание аналитиков привлек тот факт, что за несколько месяцев до визита Пашиняна первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, известный, как ключевой архитектор внутренней политической стратегии Кремля, был назначен куратором армянского направления. После чего риторика Москвы в отношении армянского руководства заметно смягчилась, что указывает на коррекцию подхода Кремля к взаимодействию с Ереваном.

Согласно имеющейся информации, перед Кириенко поставлена задача перезапустить имидж России в армянском медиапространстве, а также сохранить политическое влияния Москвы, используя поддержку бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Об этом haqqin.az писал весьма подробно. Набор этих действий говорит о том, что Москва не рассчитывает на скорую смену власти в Ереване и намерена действовать прагматично – то есть, укреплять свои позиции в Армении, сохраняя при этом возможности взаимодействия с действующим премьер-министром Николом Пашиняном. Однако этот курс вызывает откровенное недовольство в пророссийских кругах Армении, где считают, что, ослабляя давление на Пашиняна, Кремль, по сути, отказывается от идеи политической реанимации «клана Кочаряна–Саргсяна». Именно из этих кругов раздается резкая критика в адрес Пашиняна за его поездку в Москву. Сторонники реваншистской линии утверждают, что сначала премьер-министр разрушил отношения с Москвой в пользу прозападного вектора, а потерпев неудачу, якобы стремится вернуться под российский «зонтик».

В ответ на эти обвинения депутат от правящей фракции Асмик Акопян заявила, что участие Пашиняна в мероприятиях 9 мая было абсолютно логичным. По её словам, армянский народ понёс тяжелые потери во Второй мировой войне и присутствие лидера Армении на параде в Москве носило символический и исторический характер. «Почему это премьер-министр Армении не должен был участвовать в этих мероприятиях?» — возмутилась Акопян, добавив, что в рамках курса на диверсификацию внешней политики Ереван должен принимать участие во всех значимых международных событиях, независимо от текущей повестки. «Россия — не враждебная или спорная страна, - заявила Асмик Акопян. - Мы - партнёры и взаимодействуем на основе взаимных интересов». На вопрос о том, почему тогда в ходе визита Пашиняна в Москву не состоялась его встреча с президентом Путиным, Акопян ответила уклончиво: «Возможно, такой встречи не было, зато были иные формы контакта. Необязательно публично демонстрировать всё, общение вполне может происходить в кулуарном формате».

Хотя официальной двусторонней встречи в рамках визита Пашиняна в Москву действительно не было, Владимир Путин на приеме в Кремле по случаю 9 мая поприветствовал армянского премьер-министра словами: «Будем на связи». Что можно интерпретировать, как сигнал о готовности к дальнейшим контактам — либо в формате личных переговоров, либо по дипломатическим каналам. Тем временем российская «Независимая газета» в статье «Армения решила сблизиться с Россией» отмечает активизацию взаимодействия между Москвой и Ереваном, наметившуюся в последнее время. Издание связывает это с тем, что, несмотря на провозглашенный курс на евроинтеграцию, Армения не получила от Брюсселя ощутимой поддержки. «В ближайшее время страну [Армению] должны посетить представители российской дипломатии и руководство Совета Федерации», — пишет «НГ». Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян подтвердила, что в обозримом будущем планируется визит в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. Хотя точная дата не называется, Москва подчеркивает, что продолжает рассматривать Армению, как «братскую страну» и при наличии соответствующей политической воли с обеих сторон готова адаптировать двусторонние отношения к изменяющимся реалиям.

Также ожидается визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, назначенный на июнь. Цель визита — придать новый импульс армяно-российскому взаимодействию на парламентском уровне и подчеркнуть сохраняющуюся значимость стратегического партнёрства. В то ж время было бы преждевременно говорить о полном восстановлении доверия между двумя странами. В преддверии визита Пашиняна спикер парламента Армении Ален Симонян сделал резкое заявление, обвинив Россию в ведении «гибридной войны» против Армении, назвав Роберта Кочаряна «российским шпионом» и заявив, что на дестабилизацию армянской политической сцены выделяются крупные ресурсы «в том числе, со стороны нашего северного соседа». Политический аналитик Аршалуйс Мгдесян в интервью «НГ» подчеркнул, что армянское руководство официально заявляет о переходе к «сбалансированной внешней политике». Что, по мнению эксперта, продиктовано не только недовольством результатами взаимодействия с Россией, но и осознанием ограниченности поддержки со стороны Запада.