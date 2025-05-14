Обстрел позиций Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

В оборонном ведомстве заявили, что 13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского и Чамбаракендского районов, подвергли обстрелу с перерывами из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана отмечает, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях».