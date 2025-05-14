USD 1.7000
EUR 1.9019
RUB 2.1290
Подписаться на уведомления
США о важности встречи в Стамбуле
Новость дня
США о важности встречи в Стамбуле

Обстрел позиций Азербайджана

Минобороны заявляет...
08:35 2120

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

В оборонном ведомстве заявили, что 13 мая с 20:45 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского и Чамбаракендского районов, подвергли обстрелу с перерывами из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана отмечает, что «подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях».

Пентагон увидел угрозу прямого столкновения Вашингтона и Москвы
Пентагон увидел угрозу прямого столкновения Вашингтона и Москвы
10:50 203
Новые ожесточенные столкновения в Ливии
Новые ожесточенные столкновения в Ливии видео
10:46 293
Трамп теряет терпение и готов наказать Россию
Трамп теряет терпение и готов наказать Россию
10:23 886
Масштабная операция в Турции: более сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: более сотни задержанных видео
10:13 1040
Что обсудили министры здравоохранения стран Движения неприсоединения
Что обсудили министры здравоохранения стран Движения неприсоединения
10:05 322
Пашинян снова залез под зонтик Путина
Пашинян снова залез под зонтик Путина новый поворот
03:35 6450
Зеленский сказал, о чем хочет говорить с Путиным
Зеленский сказал, о чем хочет говорить с Путиным
08:52 2382
Трамп принудит Зеленского принять условия Путина
Трамп принудит Зеленского принять условия Путина комментирует Федор Крашенинников
02:32 4866
США о важности встречи в Стамбуле
США о важности встречи в Стамбуле обновлено 22:55
13 мая 2025, 22:55 22157
Черное золото в Азербайджане вновь в минусе
Черное золото в Азербайджане вновь в минусе
03:02 4960
Похороны погибшего журналиста
Похороны погибшего журналиста объектив haqqin.az
02:51 6024

ЭТО ВАЖНО

Пентагон увидел угрозу прямого столкновения Вашингтона и Москвы
Пентагон увидел угрозу прямого столкновения Вашингтона и Москвы
10:50 203
Новые ожесточенные столкновения в Ливии
Новые ожесточенные столкновения в Ливии видео
10:46 293
Трамп теряет терпение и готов наказать Россию
Трамп теряет терпение и готов наказать Россию
10:23 886
Масштабная операция в Турции: более сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: более сотни задержанных видео
10:13 1040
Что обсудили министры здравоохранения стран Движения неприсоединения
Что обсудили министры здравоохранения стран Движения неприсоединения
10:05 322
Пашинян снова залез под зонтик Путина
Пашинян снова залез под зонтик Путина новый поворот
03:35 6450
Зеленский сказал, о чем хочет говорить с Путиным
Зеленский сказал, о чем хочет говорить с Путиным
08:52 2382
Трамп принудит Зеленского принять условия Путина
Трамп принудит Зеленского принять условия Путина комментирует Федор Крашенинников
02:32 4866
США о важности встречи в Стамбуле
США о важности встречи в Стамбуле обновлено 22:55
13 мая 2025, 22:55 22157
Черное золото в Азербайджане вновь в минусе
Черное золото в Азербайджане вновь в минусе
03:02 4960
Похороны погибшего журналиста
Похороны погибшего журналиста объектив haqqin.az
02:51 6024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться