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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Умер «самый бедный президент в мире»

08:43 2712

Бывший президент Уругвая (2010-2015) Хосе Мухика умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил нынешний лидер страны Яманду Орси в X.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал он.

Мухика поддержал Орси на выборах президента в прошлом году.

В 2024 году бывший уругвайский лидер сообщил, что у него диагностировали рак пищевода. В начале января в интервью Busqueda он рассказал, что рак распространился на печень. Мухика решил прекратить борьбу с болезнью. «Почему? Потому что я старый человек и потому что у меня две хронические болезни. Мне не подходит биохимическое лечение или хирургия, потому что мое тело не выдерживает этого», — объяснил он.

Хосе Мухика был членом леворадикального движения Тупамарос, около 14 лет провел в военных тюрьмах. На выборах президента 2009 года стал кандидатом от левой партии «Широкий фронт» и победил. В марте 2010 года вступил в должность президента. В 2014 году Мухику выдвигали на Нобелевскую премию мира за подписание закона, легализующего употребление марихуаны в Уругвае. В 2015 году он покинул пост президента, затем был избран в сенат (верхняя палата Национальной ассамблеи), однако досрочно сложил полномочия в 2018 году.

За скромный образ жизни Мухику прозвали «самым бедным президентом в мире». В течение своего президентского срока он жил на фамильной ферме неподалеку от Монтевидео, а почти всю зарплату отдавал на благотворительность. После ухода из сената он отказался и от пенсии сенатора. Мухика был женат на главе уругвайского сената Лусии Тополански.

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