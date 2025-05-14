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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Зеленский сказал, о чем хочет говорить с Путиным

08:52 2386

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных. Об этом Зеленский сказал в интервью Liberation.

«Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», - заявил президент Зеленский.

По его словам, «русские не будут доверять» украинцам, и украинцы «не будут доверять россиянам». Зеленский считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.

Зеленский настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое бы уважалось обеими сторонами. В частности, он упоминает США как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать: «Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение».

Зеленский призывает к новым жестким санкциям против России, в частности, со стороны США и Европейского Союза.

Относительно возможной продолжительности конфликта Зеленский ответил: «Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов».

Ранее Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему. А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.

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