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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Что обсудили министры здравоохранения стран Движения неприсоединения

10:05 322

Под председательством Республики Уганда в формате видеоконференции состоялась встреча министров здравоохранения стран-участниц и стран-наблюдателей Движения неприсоединения. Мероприятие приурочено к предстоящей 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и посвящено обсуждению глобальных вызовов в сфере здравоохранения и путей их совместного преодоления.

Приветствуя участников, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул важность международного мероприятия и пожелал успехов работе конференции.

В свою очередь, министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг напомнила, что на XIX саммите Движения неприсоединения, прошедшем в январе 2024 года в Кампале, лидеры государств выразили серьёзную обеспокоенность по поводу глобальных угроз, исходящих от эпидемий, таких как COVID-19, ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулёз, гепатит, лихорадка Эбола и другие инфекционные заболевания. «Цель нашей встречи — усиление коллективных усилий через обмен опытом и знаниями для эффективного реагирования на эпидемические вызовы», — подчеркнула министр.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, выступая на заседании, напомнил, что Азербайджан по единогласному решению стран-участниц председательствовал в Движении неприсоединения с 2019 по 2023 год. Он подчеркнул активную роль страны в период пандемии COVID-19: «В условиях беспрецедентного глобального кризиса Азербайджан инициировал важные шаги по мобилизации международных усилий. В декабре 2020 года по предложению Президента Ильхама Алиева была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств, посвящённая борьбе с коронавирусом. Также Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь странам, в основном членам Движения, как напрямую, так и через Всемирную организацию здравоохранения».

Глава Минздрава Азербайджана отметил, что здоровье и благополучие граждан остаются приоритетом государственной политики. Он напомнил, что в ноябре 2024 года в Баку прошла 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), где одной из ключевых тем стало влияние климатических изменений на здоровье. В этой связи Азербайджан поддержал создание «Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья».
Среди значимых достижений в здравоохранении министр отметил внедрение обязательного медицинского страхования, цифровизацию медицинских услуг и запуск системы «Электронный рецепт». «Азербайджан готов делиться накопленным опытом и лучшими практиками в этих направлениях», — отметил он.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев

В завершение своего выступления Теймур Мусаев подчеркнул необходимость включения вопросов профилактики, готовности и реагирования на пандемии в национальные стратегии, а также важность обеспечения всеобщего охвата качественными медицинскими услугами, с особым акцентом на первичную медико-санитарную помощь. По его словам, это — ключ к успешной реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и гарантия доступа к безопасным, эффективным и доступным лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям.

Участники встречи высоко оценили вклад Азербайджана в развитие Движения неприсоединения в период его председательства и выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за лидерство в сложный период пандемии.

Завершая встречу, министры подчеркнули важность международного сотрудничества для достижения национальных целей в сфере здравоохранения.

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