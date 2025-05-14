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Ookla опубликовала аналитическую статью о проекте «Онлайн-Азербайджан»

10:12 365

Глобальная компания Ookla, специализирующаяся на анализе широкополосных и мобильных сетей, опубликовала статью, посвященную проекту «Онлайн-Азербайджан», реализуемому Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Статья подготовлена на основе исследований, проведенных экспертами Ookla, данных из открытых источников, а также мнений авторитетных специалистов в соответствующей области. В материале проект анализируется с различных точек зрения, при этом особый акцент сделан на его стратегическую важность в преодолении цифрового неравенства между городскими центрами и отдаленными районами.

В статье отмечается, что если в 2020 году средняя скорость интернета в стране составляла около 10 Мбит/с, то к началу 2025 года этот показатель увеличился до 73 Мбит/с. Такой рост за четыре года стал результатом создания мощной широкополосной инфраструктуры. В рамках проекта «Онлайн-Азербайджан» в отдаленных районах были реализованы инициативы, направленные на повышение цифровой инклюзивности. Для пользователей были проведены просветительские кампании, а также предоставлены специализированные службы поддержки и доступные тарифные пакеты, что значительно повысило доступность интернета для всех слоёв населения.

В статье отмечается, по завершении проекта наблюдается значительное улучшение пользовательского опыта и рост уровня удовлетворённости интернет-пользователей. Подчёркивается также, что 93% интернет-пользователей по всей стране получили возможность воспользоваться широкополосными услугами.

Авторы статьи считают, что широкое распространение высокоскоростного интернета будет способствовать дальнейшему экономическому росту страны, повышению уровня цифровой грамотности, а также усилению инвестиционной привлекательности Азербайджана.

Следует отметить, что основной оператор успешно завершенного мегапроекта «Онлайн-Азербайджан» — компания Aztelekom — была удостоена награды Speedtest Award for Fastest Fixed Network (награда Speedtest за самую быструю фиксированную сеть) от глобальной аналитической компании Ookla. Кроме того, авторитетная компания IDATE с 45-летним международным опытом в области цифровой трансформации присудила проекту награду Best Practice of Home Broadband Development Award («Лучшая практика развития широкополосного интернета для домохозяйств»). Обе награды впервые в истории страны были вручены оператору фиксированной интернет-сети.

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