Трамп теряет терпение и готов наказать Россию

Американские чиновники кажутся все более нетерпеливыми по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку растут подозрения, что именно он, а не президент Украины Владимир Зеленский, может быть самым большим препятствием к миру. «У американцев была наивная идея: очаровать Россию, надавить на Зеленского — и сделка в кармане. Но оказалось, что просто заигрывать с Россией недостаточно», — сказал изданию Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США.

Аналитики отмечают, что главная цель Трампа — прекращение огня, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам, — пока остается недостижимой. Путин категорически отвергает любые предложения о прекращении боевых действий, несмотря на жесткие санкции. Такая непреклонность России вызывает у Трампа раздражение.

«В его риторике чувствуется разочарование. Похоже, он осознает, что слишком многое потерял, не получив ничего взамен», — считает Майкл Макфол, экс-посол США в России.

При этом администрации Трампа все сложнее обвинять Украину в продолжении войны. В последние недели Зеленский активно демонстрирует готовность к сотрудничеству, а отношения между Киевом и Вашингтоном улучшились после напряженной встречи в Овальном кабинете, в том числе благодаря подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых. Однако, как подчеркивает FT, неясно, действительно ли Трамп теперь симпатизирует Украине или просто хочет наказать Россию за ее неподатливость. «Трамп видит, что Путин не идет на уступки. Но я сомневаюсь, что это приведет к серьезному давлению на него», — отметил Эрик Грин, бывший помощник президента Байдена в Совете нацбезопасности.

Эксперты указывают, что Россия делает ставку на то, что Трамп утратит интерес к мирному процессу. «Путин играет в долгую игру, полагая, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет терпение, а США сократят военную помощь, что ослабит Украину», — поясняет Макфол. Однако некоторые аналитики считают, что вероятность отказа США от поддержки Украины снизилась. Томас Грэм, эксперт Совета по международным отношениям, отмечает, что Трампу будет сложно перезагрузить отношения с Россией, не решив сначала украинский вопрос. «Слишком многое поставлено на карту. Он может бросить Украину, но это будет выглядеть как провал», — добавил Грэм.

Накануне Трамп сделал заявление относительно возможной встречи Украины и России в Турции, которая может состояться уже в четверг, 15 мая. Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул на переговоры Украины и РФ. При этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп грозит выйти из процесса урегулирования, если стороны не проведут прямых переговоров.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отмечал, что Трамп действительно хочет завершения войны, однако ему не важно, где будет проходить граница российской оккупации.