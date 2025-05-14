Россия усиливает «мясные штурмы» перед переговорами

В отчете отмечается, что российские военные формируют достаточно сил, чтобы восполнить потери, и усиливают группировку войск в Украине, несмотря на увеличение потерь на квадратный километр.

Россия отправляет плохо обученных новобранцев в пехотные штурмы, несмотря на высокие потери, чтобы обеспечить себе лучшую позицию на переговорах с Украиной и США.

«Президент России Владимир Путин, похоже, согласен на значительные потери в обмен на минимальные достижения, чтобы добиться успехов на поле боя и продемонстрировать военные возможности России, с целью оказывать давление на Украину на переговорах», - говорится в отчете.

Аналитики напоминают, что 13 мая Путин заявил, что от 50 000 до 60 000 человек добровольно вступают в российскую армию в месяц. При этом они указывают, что президент РФ может преувеличивать эти цифры, чтобы продемонстрировать больший размер российской армии на фоне продолжающихся переговоров с Украиной и Западом.

Как отмечают в ISW, цифры, которые озвучивают российские и украинские источники, указывают на то, что Россия может генерировать достаточно сил для восполнения потерь, одновременно увеличивая общую численность своей группировки войск в Украине: «Российская армия способна сформировать достаточно сил, чтобы поддерживать уровень своего замещения и увеличить размер группировки российских войск в Украине за счет быстрого развертывания низкокачественных войск в передовых подразделениях».

По данным ISW, новые российские рекруты проходят только месяц обучения перед развертыванием в Украине, и эта короткая подготовка ограничивает боевые возможности рекрутов и общую способность российских военных успешно проводить сложные операции.

«Российские военные в настоящее время отдают приоритет отправке плохо обученных рекрутов в пехотные атаки для осуществления изнурительных наступлений — несмотря на более высокий уровень потерь, — в попытке оказать давление на Украину и Запад, чтобы они согласились на требования России в условиях продолжающихся переговоров. Россия также пытается продлить переговоры, чтобы добиться дополнительных уступок от Соединенных Штатов и при этом добиться дополнительных наступлений на поле боя», - отмечают аналитики ISW.

15 мая в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие, подчеркнув, что встреча будет иметь смысл только при личном присутствии Путина. Он сообщил, что в случае личной встречи с Путиным поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.