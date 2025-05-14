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США о важности встречи в Стамбуле

Трамп громко объявил: более $1 трлн инвестиций в Америку

10:37 396

Американский президент Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии объявил о привлечении более $1 трлн инвестиций в США за счет ожидаемых сделок с крупными компаниями.

«Благодаря этой поездке мы добавим еще более $1 трлн в виде инвестиций в нашу страну и покупки нашей продукции», — цитирует Reuters президента США.

Трамп и кронпринц Мохаммед бен Салман у входа в королевскую резиденцию

На мероприятии присутствовали американские бизнесмены, в частности, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и гендиректор Nvidia Дженсен Хуан, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что озвученная Трампом цифра «не выдерживает никакой критики»: общая сумма объявленных на конференции сделок не превышает $300 млрд, а Белый дом сообщил о намерении Саудовской Аравии инвестировать $600 млрд. При этом $1 трлн соответствует всему ВВП Саудовской Аравии.

«Первые сделки, о которых говорится в объявлении, укрепляют нашу энергетическую безопасность, оборонную промышленность, технологическое лидерство и доступ к глобальной инфраструктуре и важнейшим полезным ископаемым», — говорится в публикации Белого дома.

В сообщении упоминаются планы саудовской DataVolt инвестировать $20 млрд в американские центры обработки данных искусственного интеллекта и энергетическую инфраструктуру, обязательства Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, Advanced Micro Devices (AMD) и Uber инвестировать $80 млрд в передовые трансформационные технологии в обеих странах, соглашение о поставках американской военной техники Эр-Рияду почти на $142 млрд и другие.

Bloomberg пишет, что сделки включали расширенные закупки пассажирских самолетов Boeing Co и обещание Саудовской Аравии разрешить использование сервиса Starlink Маска в авиации и морских перевозках. Также американские техногиганты Nvidia, AMD, Global AI и Amazon намерены сотрудничать с саудовской Humain, созданной для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в королевстве, сообщает агентство.

По словам источников Bloomberg, администрация Трампа рассматривает сделку, которая позволит Саудовской Аравии импортировать более миллиона чипов искусственного интеллекта Nvidia, что превышает экспортные ограничения, установленные предыдущей администрацией. Переговоры еще ведутся, сделка предусматривает импорт ОАЭ 500 тыс. чипов ежегодного до 2027-го, говорят собеседники агентства.

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