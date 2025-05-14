Новые ожесточенные столкновения в Ливии

В ливийском Триполи произошли новые столкновения, сообщает телеканал Al Jazeera. Силы правительства национального единства ведут бои со службой безопасности президентского совета за контроль над ключевыми зданиями столицы.

В сети появились кадры: колонны Ливийской национальной армии движутся из Бенгази на востоке в сторону Триполи. В городе вновь слышна стрельба. По информации полиции, в разгар боев из тюрьмы к востоку от Триполи сбежало много заключенных, осужденных в основном за тяжкие преступления.

Снова не работает аэропорт — рейсы перенаправляют в другие города. Также минимум три муниципалитета Триполи приостановили занятия и экзамены в учебных заведениях из-за стрельбы.

Напомним, столкновения в ливийской столице начались прошлой ночью из-за убийства высокопоставленного чиновника — прямо в штабе одной из армейских бригад.