Пентагон увидел угрозу прямого столкновения Вашингтона и Москвы

«Поскольку жестокое и ошибочное вторжение России в Украину продолжается уже четвертый год, остается несколько вероятных путей, по которым война может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — отметил Гийо на слушаниях в Сенате.

По его словам, Россия, как и Китай, а также Северная Корея и Иран, стремится избежать прямого столкновения с США, но «восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса». Также генерал отметил развитие военного сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном, в частности участие северокорейских военных в боях в Курской области и российско-китайские учения в Арктике.

Вместе с тем, по словам Гийо, ситуация на Ближнем Востоке грозит США «военным конфликтом с Ираном и его прокси-силами», а напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море может привести к столкновению с Китаем. Помимо этого, по оценке генерала, ситуация на Корейском полуострове также грозит возобновлением войны.

В конце апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что затягивание войны в Украине еще на несколько лет может привести к применению ядерного оружия. А секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу допускал столкновение с НАТО, если европейские страны решат направить своих военных в качестве миротворцев на «исторические территории России» в Украине.