Трамп назвал условия для сделки с Ираном

«Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что сделка возможна только при условии, что Иран прекратит поддержку терроризма, откажется от участия в прокси-войнах и навсегда откажется от разработки ядерного оружия.

По словам собеседников NYT, предложение подразумевает создание консорциума, в рамках которого Иран будет обогащать уран до уровня ниже необходимого для ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию Вашингтона свернуть ядерную программу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре иранских источника.

Сделка, которая позволит Ирану обогащать уран до 3,67%, будет иметь сходство с ядерным соглашением 2015 года, но основным отличием будет присутствие на месте представителей других стран для дополнительного уровня надзора, пишет NYT. Иранские чиновники отмечают, что, в отличие от сделки, срок которой предусматривал 15 лет, план совместного предприятия будет постоянным.

По данным четырех источников NYT, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил эту идею спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу во время переговоров в Омане 11 мая.

В то же время представитель Уиткоффа Эдди Васкес заявил, что это «не соответствует действительности». По его словам, это предложение «никогда не выдвигалось на первый план и не обсуждалось».

Неясно, насколько осуществимо создание ядерного предприятия, если участниками будут Иран и два его крупнейших конкурента — Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечает газета. К тому же Иран и США в течение 45 лет не имели дипломатических отношений, и частные американские компании могут не захотеть инвестировать в ядерные реакторы Ирана, пишет NYT.

После прихода Трампа на второй срок США и Иран начали переговоры (пока непрямые, при посредничестве Омана) о сокращении ядерной программы Тегерана и с апреля провели уже несколько раундов. Вашингтон настаивает на полном отказе Тегерана от обогащения урана, а также, как говорил Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News 9 мая, на необходимости закрытия трех ключевых ядерных объектов страны в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские чиновники много раз называли закрытие своей ядерной программы «красной линией», но, по словам Уиткоффа в том же интервью, правительство Ирана по итогам переговоров согласилось, что стране не нужно ядерное оружие.