Трамп призвал аш-Шараа подружиться с Израилем и помочь Америке

По ее словам, американский лидер «призвал президента аш-Шараа проделать большую работу для сирийского народа», в том числе «подписать Авраамовы соглашения с Израилем» и «помочь Соединенным Штатам не допустить возрождения ИГИЛ».

Президент США Дональд Трамп на встрече с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде призвал сирийские власти нормализовать отношения с Израилем в рамках Авраамовых соглашений и не допустить возрождения террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в X.

Встреча президентов США и Сирии стала первой за 25 лет. Дональд Трамп провел переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ахмед аш-Шараа, носивший прозвище Абу Мухаммед аль-Джулани, до назначения на пост президента Сирии возглавлял группировку «Хайат Тахрир аш-Шам», под руководством которой коалиция сирийских повстанцев свергла Асада.

Трамп также сказал, что США будут работать над тем, чтобы еще больше арабских стран нормализовали отношения с Израилем путем присоединения к Авраамовым соглашениям. «В будущем мы будем работать над тем, чтобы включить большее количество стран в Авраамовы соглашения. Сейчас таких стран четыре. Я думаю, этот процесс пойдет очень быстро. Байден ничего не сделал для этого, потому что он вообще никогда ничего не делал. Стыдно, что он поступил так со многими странами, включая нашу», - сказал Трамп, выступая на саммите Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность главы государства. В рамках ближневосточного турне президент США также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В первый день визита США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд. Согласно заявлению Белого дома, это крупнейшая экономическая сделка в истории сотрудничества двух стран.