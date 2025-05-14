Мощный залп из Европы по России: новые санкции

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может ввести рестрикции против отдельных российских банков, судов и судоходных компаний, а также энергетической сферы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По их информации, ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского газа. Издание пишет, что сейчас почти 20% СПГ Евросоюз получает из России. Также страны сообщества ведут переговоры с Францией об ограничении импорта урана для АЭС из России, утверждают собеседники Bild.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций Евросоюза против России включает рестрикции против 189 танкеров, перевозящих российскую нефть под флагами различных государств. «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», - написала она в X.

Это означает, что внесенным в черный список танкерам будет запрещен вход в порты ЕС, а европейскому бизнесу будут запрещены любые транзакции с этими судами.

17-й пакет санкций после утверждения послами теперь должны утвердить главы МИД Евросоюза, что, предположительно, произойдет 20 мая, после чего они вступят в силу.