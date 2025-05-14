Мощный залп из Европы по России: новые санкции

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может ввести рестрикции против отдельных российских банков, судов и судоходных компаний, а также энергетической сферы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По их информации, ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского газа. Издание пишет, что сейчас почти 20% СПГ Евросоюз получает из России. Также страны сообщества ведут переговоры с Францией об ограничении импорта урана для АЭС из России, утверждают собеседники Bild.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций Евросоюза против России включает рестрикции против 189 танкеров, перевозящих российскую нефть под флагами различных государств. «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», - написала она в X.
Это означает, что внесенным в черный список танкерам будет запрещен вход в порты ЕС, а европейскому бизнесу будут запрещены любые транзакции с этими судами.
17-й пакет санкций после утверждения послами теперь должны утвердить главы МИД Евросоюза, что, предположительно, произойдет 20 мая, после чего они вступят в силу.
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Послы стран Евросоюза (ЕС) одобрили 17-й пакет санкций против России, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатов.
Ограничения затронут теневой флот для перевозки российской нефти.
Издание EUobserver писало, что санкции коснутся 149 судов. Ожидалось, что новый пакет санкций могут утвердить в следующий вторник, 20 мая.
Также под ограничения попадут компании из третьих стран, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, которые подозревают в помощи России в уклонении от санкций, передает Financial Times.
В рамках мер против энергетического сектора России Евросоюз рассматривал внесение в санкционный список компании Litasco Middle East DMCC — торгового подразделения ЛУКОЙЛ, которое базируется в Дубае. Однако против выступила Венгрия.
Об одобрении санкций также сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России. Параллельно они также одобрили больше санкций против России за нарушения прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия», — написал Йозвяк.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что пакет могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая. Затем Брюссель начнет работать над очередным раундом ограничений. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что ЕС хочет скоординировать новые меры против России с США.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения против России новых санкций со стороны ЕС и США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В американском Сенате также подготовили законопроект о новых «сокрушительных» санкциях против России.