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США о важности встречи в Стамбуле
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США о важности встречи в Стамбуле

Президент Бразилии хочет лично уговорить Путина ехать в Стамбул

12:01 936

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о намерении посетить Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина принять участие в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на заявление бразильского лидера.

Лула да Силва добавил, что во время своего последнего визита в Москву 8–10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить Путина о готовности к перемирию. Просьбу Зеленского передал Андрей Сибига своему бразильскому коллеге по телефону, уточняет Лула да Силва. Он утверждает, что передал российскому президенту слова Владимира Зеленского.

11 мая советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что Бразилия готова выступить посредником в возможных переговорах между Украиной и Россией. Аморим отметил, что об этом Лула да Силва уведомил Владимира Путина во время визита в Москву.

Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской делегации не уточняется. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично возглавит украинскую делегацию. В переговорах также примет участие делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио.

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