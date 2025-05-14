Глава российской разведки о попытках госпереворота в Москве

«Геополитические оппоненты» Москвы раздражены величием России, ее людскими и природными богатствами, они вынашивают мечты и планы о смене государственной власти в РФ, утверждает председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы видим, что, и как 100 лет назад, так и сегодняшние геополитические соперники, оппоненты России все также раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами. Все также вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства», - сказал Нарышкин.

«И сегодня мы хорошо знаем, что есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших даже, так сказать, у нас. Но, слава Богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей. В общем, все это продолжается», - добавил Нарышкин.

По его словам, «нужно делать правильные выводы, извлекать правильные выводы из событий прошлого».