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Суд ЕС вынес вердикт по делу фон дер Ляйен

12:15 1111

Европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

«Суд признал доводы истца обоснованными», - сообщается в постановлении суда.

Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.

В Еврокомиссии подтвердили, что фон дер Ляйен действительно обсуждала контракты по СМС. В ЕК объяснили, что эти сообщения были случайно удалены, поэтому не могут быть переданы журналистам и, следовательно, опубликованы.

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