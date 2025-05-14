В Лачин вернулась жизнь

В Лачине снова кипит жизнь. Люди возвращаются домой, радуются, деревни оживают, а город Лачин потихоньку восстанавливается. Молодёжь возрождает старые традиции, считая эти места своим домом навсегда. В обновлённом Лачине слышны детские шаги и смех, которые вдыхают в него новую жизнь.

По указу президента Азербайджана здесь идут большие работы: строят, ремонтируют, создают современную инфраструктуру. Возвращение домой идёт поэтапно.

Государственный комитет по делам беженцев и переселенцев в рамках программы «Великое возвращение» подготовил кадры города.