Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа

Де Ниро отметил, что президент США «сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования». Более того, он указал на планы Трампа ввести 100-процентную пошлину на фильмы, произведенные за пределами США.

Голливудский актер Роберт Де Ниро выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа на открытии Каннского кинофестиваля 13 мая. 81-летний актер, получивший почетную Золотую пальмовую ветвь, использовал свою речь для выражения недовольства политикой Трампа в отношении искусства.

Цитата Роберта Де Ниро: «Вы не можете назначить цену на творчество, но, видимо, можете обложить его пошлиной».

В своей речи актер призвал зрителей к активным действиям против политики Трампа: «Мы должны действовать сейчас. Без насилия, но с большой страстью и решимостью. Всем, кому небезразлична свобода, пора организовываться, протестовать, а когда будут выборы — конечно, голосовать».

5 мая Дональд Трамп заявил о своем намерении ввести пошлины в размере 100% на иностранные фильмы, чтобы поддержать американскую киноиндустрию. Однако позднее он уточнил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.