Трамп проигнорировал просьбу Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в Вашингтон в начале апреля просил президента США Дональда Трампа не отменять санкции в отношении Сирии. Об этом пишет катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на источник.
По словам собеседника газеты, Нетаньяху попросил Трампа сохранить санкции против Сирии из-за опасений, «что произошедшее 7 октября 2023 года нападение на Израиль может повториться».
Напомним, что президент США Дональд Трамп 14 мая заявил, что намерен отменить санкции, действующие в отношении Сирии.
«Это решение было принято после обсуждения ситуации в Сирии с вашим наследным принцем, а также с президентом Турции Эрдоганом, который недавно позвонил мне и попросил о чем-то очень похожем», — пояснил глава Белого дома.