Сын Оганяна не выполнил приказ, а комбат дезертировал с поля боя

В Армении прокуратура направила в суд уголовное дело, связанное с событиями 44-дневной войны 2020 года, в отношении командира воинской части и командира батальона, пишут армянские СМИ.

По данным Следственного комитета Армении, командир воинской части полковник Артур Оганян — сын бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна — в период с 6 по 7 октября 2020 года проявил халатность в исполнении служебных обязанностей, что привело к «тяжким последствиям».

В частности, 6 октября он получил приказ начать наступление на территории Азербайджана для восстановления прорванной линии обороны, но не выполнил его.

Кроме того, расследование показало, что командир батальона подполковник Г.А. 7 октября 2020 года под предлогом необходимости подсчета потерь вооружения и боеприпасов уклонился от активных боевых действий, отклонил предложения связаться с вышестоящим командованием и без разрешения приказал всему личному составу батальона развернуться, не продолжая контратаку.