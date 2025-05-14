20 штатов подали в суд на администрацию Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с судебным иском, поданным не менее чем 20 штатами, которые обвиняют федеральное правительство в незаконной угрозе прекратить финансирование в связи с иммиграционной политикой.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта назвал действия администрации Трампа «откровенно незаконной попыткой принудить штаты к реализации повестки президента».

Исковые заявления связаны с указами Трампа, требующими от федеральных агентств отмечать так называемые «города-убежища», которые не поддерживают его иммиграционную политику. Белый дом ранее заявил, что такие города могут лишиться федерального финансирования, включая средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, защиту от наводнений, строительство железных дорог, мостов и аэропортов.

Первый иск направлен против министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, Министерства внутренней безопасности и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), оспаривая конституционность условий финансирования. Второй иск касается Министерства транспорта и его главы Шона Даффи, оспаривая финансирование критически важных инфраструктурных проектов.

В ответ представитель Белого дома Куш Десай раскритиковал действия генеральных прокуроров-демократов, заявив, что они «должны сосредоточиться на борьбе с преступностью и сотрудничестве с администрацией Трампа в вопросах нелегальной иммиграции», вместо того чтобы «играть в политические игры».